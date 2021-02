Depto. de Extranjería y Migración: “Hay organizaciones y autoridades que están por la migración sin control”

El director del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, Álvaro Bellolio, se refirió a la crisis migratoria en el norte y a la expulsión de más de 100 extranjeros este miércoles, principalmente venezolanos y colombianos.

“En los expulsados de ayer (miércoles) habían ciudadanos colombianos que habían tenido condenas en el país, la gran mayoría por participar en el tráfico de drogas, y los extranjeros que ingresaron clandestinamente a Chile, cosa que es un delito según la legislación actual, efectivamente eran residentes hace muchos meses, incluso años, que estaban en Perú, Ecuador, y que vinieron a Chile por decisiones económicas”, sostuvo en ADN Hoy.

“En promedio, más de dos tercios de las personas que habían ingresado llevaban más de 20 meses viviendo en Perú o Ecuador“, destacó.

“En la práctica, es cierto que hay organizaciones y autoridades que están por la migración sin control, por las barreras abiertas. Incluso un senador del Frente Amplio dijo en su minuto que daba lo mismo cómo los extranjeros entraban a Chile, si entraban clandestinos o no, lo que a él le importaba era el acceso a derecho”, criticó Bellolio.

“Todo país en el mundo que plantea una migración segura, ordenada y regular no puede avalar, ignorar el ingreso clandestino y que haya extranjeros que cometen delitos, y para ellos debe haber una respuesta y no puede haber impunidad”, declaró.

Además, señaló: “El ingreso clandestino es muy complejo, lo pasan mal, van a tener muchas dificultades para insertarse en Chile, no van a poder tener una visa y un RUT. Seguir incentivando este tema le hace mal a Chile, a los nacionales, a los extranjeros residentes (el 1.5 millón que ya está acá con vida), y a los extranjeros que a futuro quieren venir a nuestro país”.

“Como funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la ley , y la Policía de Investigaciones también, quienes deben materializar estas expulsiones”, sentenció.

Refugiados

De igual forma, Bellolio se refirió a la solicitud de refugio de ciudadanos venezolanos.

“Ninguno viene por avión, porque no hay vuelos desde Caracas a Santiago, entonces ellos salen de Venezuela, están en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Este proceso no es en horas, toma meses… ¿y por qué no piden refugio en los países de tránsito? La razón por la que no lo hacen es porque a Chile no vienen por la necesidad en la salida de protección inmediata, sino porque ellos eligen Chile para venir. Si pidieran refugio en los países en el camino uno entendería, si Chile fuera un país vecino de Venezuela también”, expuso.

“Si tú me dices: ‘¿Son todos los ciudadanos venezolanos automáticamente refugiados?’ No, hay que evaluar el caso, ver la necesidad de protección, y según la ley vigente, la 20.430 evaluar dos requisitos: si hay una necesidad de protección porque hay una flagrante violación a los derechos humanos o porque efectivamente hay una persecución política, y como estos ciudadanos venezolanos vienen de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador… nosotros no hemos visto”, concluyó.