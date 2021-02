“Tiene que leerse el folleto el ministro”: Alcalde Jadue respondió a Paris tras cuestionar uso de Avifavir contra el coronavirus

A días que el Instituto de Salud Pública (ISP) autorizó el uso del medicamento Avifavir de manera clínica en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad de Recoleta en pacientes con coronavirus, el alcalde Daniel Jadue respondió a los cuestionamientos y emplazamientos que ha tenido por distintos actores. También, sostuvo que el ministro de Salud, Enrique Paris, “tiene que leerse el folleto” del fármaco.

En entrevista con La Prueba de ADN, el edil dio a conocer que “ya tenemos un par de casos con aplicación y con excelentes resultados. Una paciente que el martes tenía riesgo de entrar en tratamiento de oxígeno y que el lunes se le empezó a dar el tratamiento el lunes, hoy ya estaba respirando y saturando 95% y con un muy buen estado de salud comparativamente, así que estaba muy feliz ella y muy agradecida la familia”.

Respecto al segundo caso, el alcalde Jadue señaló que el medicamento fue suministrado hoy, “por lo tanto, no podemos anticipar la evolución“.

Bajo esa línea, la autoridad comunal fue enfático en señalar “que tiene que informarse al ISP, que es lo mismo en el caso de las vacunas y de cualquier medicamento nuevo, es sí en la aplicación existiera alguna reacción adversa en alguno de los pacientes”. Ante ello, el edil señaló en ADN que “no ha habido ninguna reacción adversa en los pacientes“.

“Yo le consejo al ministro que se lea el documento del ISP”

Posteriormente, Jadue se refirió duramente al emplazamiento que le hizo el ministro Paris durante las últimas jornadas, señalando que el medicamento no puede ser utilizado en mujeres embarazadas y que la autorización del ISP no es para uso experimental.

“Este circo del ministro donde dice ‘mire es que si usted se lo da a las mujeres embarazadas puede que el feto salga con problemas’, bueno es que ¿sabe qué? Tiene que leerse el folleto el ministro, porque en las indicaciones del fabricante dice que no se les da a las mujeres embarazadas”, dijo el alcalde.

“Entonces, si el ministro va a empezar a hacer conducir mentiras para poder hacer un punto político, yo creo que él está cayendo en algo que no debiera caer. Además, hoy él le miente a todo Chile cuando dice que ha sido aprobado para uso experimental”, continuó.

“Yo le aconsejo al ministro que se lea el documento del ISP, porque no es para uso experimental”, enfatizó.

“A Izkia Siches le pediría que no excediera sus atribuciones”

Jadue también le respondió a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, sobre el uso del fármaco y dijo que tenía un reparo sobre la aprobación que lo discuta con el ISP.

“Yo no voy a entrar en una discusión con la doctora Izkia Siches, porque merece el mayor de los respetos, pero yo le pediría que no excediera sus atribuciones, porque efectivamente aquí quien aprueba el uso de medicamentos en nuestro país no es el Colegio Médico es el ISP, y el ISP ha hecho un estudio, se demoró bastante, y efectivamente ha aprobado el uso de este medicamento para el Covid-19 en el SAR de Recoleta y para los enfermos que nosotros derivemos y atendamos. Por lo tanto, si alguien quiere discutir con el ISP, bueno que discuta con el ISP“, expresó.

“No estoy actuando como candidato”

En esos términos, el alcalde hizo referencia a cuestionamientos políticos que ha recibido sobre la utilización del medicamento, afirmando de manera severa que: “Yo, además comento porque me pareció un poquito falta de respeto, no estoy actuando como candidato“.

“Parece que a algunos actores políticos que me ven solo como precandidato presidencial y que están muy asustados por aquello, se les olvida que yo soy acalde de la comuna de Recoleta y que soy alcalde en ejercicio y que además voy a la reelección. Y que dentro de las atribuciones y responsabilidades de un alcalde está velar por la salud de nuestros vecinos y vecinas”, agregó.

“Yo creo que el director (s) del ISP está mal informado”

Finalmente, el alcalde Jadue se refirió a los dichos del director (s) del ISP, Heriberto García, quien en entrevista con La Tercera dijo que la autorización del medicamento “sí es un uso experimental, porque en el mundo no tiene registro sanitario para el Covid-19”.

Al respecto, el edil comentó que “yo creo que él está mal informado. Yo le recomiendo al director del ISP que se lea el documento que evacúa su propia institución, porque he leído 200 veces y todavía no encuentro el lugar donde sale que es de uso experimental”.

“Quizás él se haya sentido presionado, por todo este escándalo que han hecho, incluso, estaba bancada de la extrema derecha en el parlamento diciendo que me van a hacer un sumario sanitario por importar un medicamento aprobado por el ISP”, añadió.

Cabe mencionar que García también comentó en el medio citado que la utilización del medicamento “tampoco es un estudio clínico como tal“.

Finalmente, Jadue aclaró que el medicamento fue importado por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacia Popular (Achifarp), pero que el uso se dio únicamente en Recoleta, “porque cuando la asociación lo pone a disposición de las diversas municipalidades, las municipalidades autónomamente deciden si quieren participar del proyecto o no. En este caso específico, participamos solo nosotros“.