Gobierno le pidió “paciencia” a los alcaldes por plan de vacunación contra el Covid-19

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, le pidió “paciencia” a los alcaldes que han criticado que no se les informó oportunamente del plan de vacunación contra el coronavirus Covid-19, que de acuerdo a lo informado por el propio Presidente Sebastián Piñera, comenzará el próximo miércoles 3 de febrero de forma masiva.

Tras participar del consejo de gabinete, Delgado indicó que entiende las dudas que han manifestado los líderes comunales y que se les informará a tiempo de los recursos que se dispondrán para llevar a cabo el proceso.

“Le he pedido a los alcaldes que me han escrito, que me han llamado en las últimas horas, que tengan la paciencia necesaria“, dijo el titular del Interior.

A esto, agregó que “vamos a tener una reunión, que personalmente voy a liderar con los 345 alcaldes y alcaldesas de Chile, para transmitir cuáles son las últimas informaciones que tienen que ver con la logística, los recursos que se van a asignar, con todo, con el desplazamiento de las vacunas. Voy a estar con el ministro Paris en algún punto evidenciando y mostrando la logística que esto requiere”.