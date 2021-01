Izkia Siches acusó “malos tratos” del gobierno hacia los médicos y no descartó movilizaciones: “No nos ha ido muy bien en las conversaciones”

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló la mañana de este martes en ADN Hoy que el gremio que representa ha sentido “malos tratos” de parte del gobierno, agregando que no descartan iniciar un proceso de movilización pese al cansancio y a la crisis sanitaria del coronavirus Covid-19, indicando que “lamentablemente no (se descarta) porque no nos ha ido muy bien con las conversaciones, esperamos pronto tener mejores resultados“.

Al ser consultada al respecto, la doctora Siches explicó que “espero prontamente tener la posibilidad de reunirme con el Presidente de la República para destrabar los malos tratos que hemos sentido de parte del gobierno. Para el personal particularmente médico que ha estado excluido de algunos beneficios donde hemos estado muy cansados y donde hemos tenido amenazas del gobierno de reducción de las remuneraciones que claramente nosotros no vamos a tolerar”.

Ante esto agregó que “no estamos interesados en iniciar un proceso de movilización, pero parece que con este gobierno esas son las únicas alternativas que quedan para lograr los objetivos y esperamos que esto se pueda resolver antes de llegar a esos extremos”.

AHORA| La presidenta del @colmedchile, @Izkia Siches puntualizó que "hemos tenida mala comunicación con el ministerio(…) Espero reunirme pronto con el Presidente para destrabar los malos tratos que hemos sentido desde el gobierno" #ADNHoy 📻 https://t.co/8szv34JQPF pic.twitter.com/WhjP7581ey — Radio ADN (@adnradiochile) January 5, 2021

Vacunación y plan de vacaciones

En tanto, al ser consultada sobre las medidas que ha implementado el Ejecutivo para las vacaciones y el ingreso de la variante británica del Covid-19 a través del aeropuerto de Santiago, la médica reiteró que la postura del gremio siempre ha sido más bien contraria a que las fronteras sigan abiertas.

“Nosotros nunca hemos sido muy partidarios de la apertura de las fronteras, creo que el mensaje ha sido otro, se han dado flexibilidades con salidas a viajes de placer como recepción de turistas que no cumplen con las restricciones. Deberíamos ser más cautelosos. La PCR negativa debe ir aparejado de la cuarentena al menos por siete días. Las fronteras siempre han sido nuestro espacio más débil”, señaló.

En tanto, al ser consultada sobre la efectividad de la vacuna de Pfizer-BioNTech luego que una enfermera diera positivo al virus pese a ser inoculada días antes, Siches llamó a la tranquilidad ya que aseguró, esa es una de las cosas que pueden pasar.

“Es un fenómeno bien esperable porque la respuesta inmune no es inmediata desde el momento de la inoculación. No desde el primer día de su inoculación nos va a colaborar en su respuesta inmunitaria (…) Está dentro de los efectos esperables”, puntualizó.