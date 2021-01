Conaset reiteró el llamado a conducir con precaución: “La principal causa de muerte en el tránsito es el exceso de velocidad”

La secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), Johanna Vollrath, reiteró la mañana de este viernes 1 de enero el llamado a conducir con precaución, haciendo hincapié en que una de las principales causas de muerte en accidentes de tránsito es el exceso de velocidad, muchas veces asociada al consumo de alcohol y drogas.

En conversación con ADN, la autoridad indicó que las fiscalizaciones se han incrementado durante las dos semanas de fin de año en las rutas del país, constatando que “la principal causa de muerte en el tránsito es el exceso de velocidad, hemos reforzado la fiscalización de velocidad“.

A eso, indicó que también ha aumentado la cantidad de personas que son identificadas manejando luego de haber consumido algún tipo de droga.

“Al 20% de las personas que se les aplica el narcotest arrojan alguna sustancia, es una medida nueva que antes no existía, hace pocos años estamos detectando la droga en la conducción, cada día se hace más importante tener estos controles en las calles, y decirle a las personas que no son compatibles en la conducción, no solo el alcohol, sino que también las drogas”, dijo.

Vollrath puntualizó que “el llamado es a que seamos respetuosos con los demás usuarios en las calles“, reiterando que las fiscalizaciones continuarán en las rutas pese a la pandemia del coronavirus.