Dra. en Ciencias sobre PCR y nueva variante de Covid-19: “Puede detectar si la persona tiene o no el virus, pero no qué variante”

La bióloga, doctora en Ciencias y académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile, Andrea Silva, se refirió a la nueva variante de coronavirus Covid-19 que llegó a nuestro país.

“Lo primero es aclarar que no es una nueva cepa, es una variante, es decir, tiene cambios, mutaciones que hacen que sea distinta en su material genético a las variantes que ya tenemos en Chile”, comenzó señalando la científica en ADN Hoy.

Asimismo, Silva indicó sobre los exámenes PCR: “Se ha visto que las mutaciones que tiene esta variante no afectan la sonda que utilizan los PCR. Lo que se puede hacer es detectar si la persona tiene o no el virus, pero no qué variante, eso no se sabe por Q-PCR, ahí es necesario utilizar otra técnica, que es de secuenciación“.

“No es que esta variante no se pueda detectar con la técnica de Q-PCR”, añadió, explicando que con esto se puede saber si la persona está contagiada o no con Covid-19, pero “para saber con qué variante, ahí hay que entrar a complementar con la técnica que es de secuenciación”.

Vacunas y nueva variante

De igual forma, sobre la efectividad de las vacunas contra el virus, sostuvo: “No hay nada que haya mostrado hasta ahora en los estudios que las vacunas no vayan a tener efecto contra estas variantes, como les decía, ya tenemos varias variantes”.

“Las mutaciones tendrían que ser capaces de inhibir el sistema inmune del cuerpo humano, y eso no es lo que está pasando. Las mutaciones están en otras zonas del virus, que no son las que se usan para desarrollar las vacunas, así que hasta el momento no hay problemas con las vacunas“, afirmó.

Por otra parte, sobre las medidas contra el virus, expresó: “En mi opinión como ciudadana, yo creo que sí deberíamos cerrar las fronteras, porque además en Chile recién estamos tomando las medidas para hacer la secuenciación de las distintas variantes, entonces todavía no estamos seguros de qué es lo que existe en Chile, porque no tenemos tal vez la capacidad para hacer una secuenciación como sí se hace en Reino Unido, por ejemplo”.

“Por ahora hay que contener esta nueva variante, hacer la trazabilidad y por supuesto, la ciudadanía mantener las medidas de autocuidado”, concluyó Silva.