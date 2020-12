Presidente Piñera tras ser captado en la playa sin mascarilla: “Fue un error que lamento y me disculpo”

A través de una storie en su cuenta de Instagram, el Presidente Sebastián Piñera entregó su versión frente a las imágenes captadas de un recorrido que realizó por la playa de Cachagua, en la comuna de Zapallar.

“Ayer salí a caminar por la playa, lo que no hacía desde el año pasado”, comenzó explicando. “La caminata fue bastante solitaria hasta que algunas personas me reconocieron y me pidieron sacarse una foto”, aseguró.

Posteriormente, se refirió a sus medidas de protección. “Sin duda debí haberme puesto la mascarilla, pero por la rapidez con que ocurrieron los hechos no lo hice y fue un error que lamento y me disculpo”, escribió.

“Sin duda los cuidados personales son muy importantes para evitar nuevos contagios y todos debemos respetarlos”, finalizó el Mandatario en la publicación.