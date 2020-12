Ministro Paris: “Debemos protegernos hasta abril, aunque tengamos vacuna el primer trimestre”

El ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a seguir manteniendo el autocuidado y respetando las medidas sanitarias contra el coronavirus Covid-19, pese a los avances en los ensayos de una vacuna.

“Debemos protegernos hasta abril, aunque tengamos vacuna el primer trimestre“, advirtió este sábado en el marco del balance de la pandemia en el país.

“Hasta el momento la mejor vacuna es la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento”, afirmó el titular de la cartera.

“La vacunación se realizará en el primer trimestre del 2021, por lo que no quiero adelantar otra fecha“, expresó, en referencia a una publicación de La Tercera sobre que el Instituto de Salud Pública analizará la próxima semana los antecedentes del laboratorio Pfizer.

Por su parte, el ministro Paris se refirió a un posible rebrote del virus en enero, y llamó a la calma. Cabe recordar que hace unos días sostuvo que desde Minsal tienen estimado que, en el peor de los escenarios, se podrían superar los 9 mil casos diarios.

“Si yo digo que no va a pasar nada, me van a criticar. Si yo digo que va a venir una segunda ola, me van a criticar“, dijo el secretario de Estado.

“Lo que yo quiero es que la población entienda que si no se cuidan, puede llegar a producirse una segunda ola, tan importante como la que estamos viendo en Europa“, concluyó.