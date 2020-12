¡La radiografía no sirve!: Cómo ver el eclipse del 14 de diciembre de forma segura y sin dañar la visión

Ya quedan pocos días para que este 14 de diciembre, por segundo año consecutivo un eclipse total de Sol sea visible en Chile, y no está de más recordar los cuidados que hay que tener para poder disfrutar del fenómeno astronómico de forma segura y sin exponerse más de lo necesario, especialmente debido al contexto de la pandemia del coronavirus, motivo por el cual el gobierno anunció una serie de medidas para evitar que haya grandes concentraciones de personas en la Región de La Araucanía.

Sin embargo, y pese a las restricciones sanitarias por la pandemia, no hay que olvidar que para poder ver el eclipse se necesitan lentes especiales y así no arriesgar la visión, la que incluso podría tener daños permanentes si se mira directamente al sol.

En ese sentido, el doctor Mauricio Pérez, médico oftalmólogo del Instituto de la Visión, dijo a ADN que hay que poner atención a que los lentes sean especiales, no estén dañados y usarlos de forma correcta. “La forma correcta de ver el eclipse es con los lentes especializados, que son certificados para este uso, cumpliendo la norma ISO 12312-2. El lente va a bloquear la luz visible y la infrarroja que viene del Sol, y al ponerlo no debería ver el suelo o mis zapatos. No debe tener daño para que cumpla su función de protección y ojalá que no tenga más de 3 años”, explicó.

La radiografía NO SIRVE

El médico también reiteró lo que han dicho muchos otros especialistas, y es que las formas “caseras” de ver el eclipse no sirven, es decir, las radiografías, los lentes de sol, ni los protectores para soldar reemplazan a los lentes especiales.

“Los lentes de sol, máscaras de soldar o radiografías no limitan el espectro lumínico y la radiación alcanzará la retina pudiendo provocar el daño. Existen métodos que de manera indirecta nos permiten apreciar el eclipse, los cuales proyectaran la sombra de lo ocurrido, que es lo que veremos, no exponiéndonos a la radiación”, agregó Pérez.

Además, es importante señalar que los lentes se deben usar en todo momento para ver el fenómeno, y que no hay que mirar de forma directa por muchos minutos seguidos pese a estar usando los lentes especiales. La única excepción para mirar sin usar los lentes se dará en la zona donde sea visible en un 100%, es decir en la zona de La Araucanía, cuando el fenómeno se complete y los rayos del Sol estén tapados por la Luna, por lo que no habrá riesgo para los ojos.

Daños en la visión

El especialista también hizo hincapié en que los daños a la visión pueden ser permanentes e irreversibles. “La radiación solar puede producir un daño directo en la retina, que es la estructura interna del ojo que es la encargada de captar la imagen y transmitirla al cerebro, el daño retinal puede llevar a una visión borrosa, alteración de la percepción del color, provocar distorsión de las imágenes o provocar escotomas (manchas negras en el campo visual); estos daños pueden demorar en mejorar entre 3 a 9 meses, pero en algunos casos pueden llegar a ser irreversibles y quedar con las lesiones de forma permanente”, señaló.

En tanto, sobre el uso de objetos como cámaras de fotos, celulares, o telescopios, la idea es que también tengan un filtro especial para poder mirar a través de ellos, ya que de lo contrario “los sistemas de visualización podrían focalizar los haces luminosos en nuestra retina, aumentando la probabilidad de daño“.

Finalmente la principal recomendación para disfrutar del fenómeno es cuidarse, usar los lentes y seguir los lineamientos sanitarios. “Si estamos con niños, cuidar que ellos usen los lentes en todo momento y mirando por cortos periodos de tiempo. Hay que ponerse el lente mirando el piso, y una vez que este bien puesto, podemos mirar el eclipse. Debemos cuidar nuestros ojos“, puntualizó el médico.