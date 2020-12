Retención del retiro del 10% de las AFP para pensiones alimenticias: Tribunales de familia registraron largas filas

Largas filas se han registrado en las afueras de los Tribunales de familia, ubicados en el centro de Santiago, por las demoras que se han producido en el pago de las deudas de pensiones alimenticias con el primer retiro del 10% de ahorros de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Hasta el lugar han llegado mayoritariamente mujeres que han demandado a su exparejas para el pago de las pensiones, que en muchos casos alcanzan montos millonarios. Una de ellas señaló a ADN que estaba haciendo el trámite debido a que “él no quiso hacer el retiro para no darme el 10% que corresponde”, motivo por el cual hizo la demanda que aún no tiene respuesta.

Sin embargo, en el lugar también hay hombres que desean cancelar la deuda con dichos fondos previsionales y que tampoco han podido concretarlo.

“Hice el trámite para que le entregaran el 10% a mi exseñora, y nada, lo tienen retenido“, dijo uno de ellos agregando que pese a su voluntad de “ponerse al día” con la deuda, fue condenado a 15 días de presidio.

Los casos similares se repiten en la larga espera afuera de los tribunales, mientras que en el Congreso se discute la posibilidad de un segundo retiro de ahorros desde las AFP, lo que podría incrementar la demanda por atención en estos tribunales.