Corte Suprema: AFP han realizado 33 mil pagos de pensiones alimenticias con retiro del primer 10%

La ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó que, al 19 de noviembre, las AFP han realizado 33.550 pagos correspondientes a pensión de alimentos con el dinero retenido del 10% de los fondos de pensiones.

Las órdenes emitidas por los tribunales a las administradores, a la misma fecha, llegó a 105.891.

“El superintendente de pensiones me manifestó que los gerentes respectivos de las administradoras habían señalado que no tenían la suficiente dotación para cumplir estas órdenes de pago porque tampoco el negocio de las administradoras era pagar las pensiones de alimentos”, dijo la magistrada.

En números generales, Chevesich informó que ingresaron entre el 25 de julio y el 31 de agosto 516.777 solicitudes; se decretaron 326 mil medidas cautelares de retención, de las cuales 217.000 tienen montos retenidos; en 87.000 no se han presentado solicitudes de retiro; en 13 mil causas no se alcanzó a retener y en 8.800 los deudores no tenían fondos en sus cuentas previsionales.

La suma de los montos retenidos alcanza a los 307.876.504.313 de pesos.