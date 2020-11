Primarias 2020: Diputada Mix presentó oficio para que Servel explique los problemas de constitución de mesas

La diputada de Comunes, Claudia Mix, presentó un oficio para el Servicio Electoral (Servel) para que los problemas de constitución de mesas que se han presentado durante la jornada de Primarias 2020 en distintos puntos del país.

“Hemos recibido muchísimas denuncias de personas que se vieron impedidas de hacerlo. Yo misma no pude votar, ya que la mesa que me correspondía no se constituyó”, sostuvo la parlamentaria.

“Nos parece además que hay una responsabilidad de los delegados de local. La ley indica que son ellos quienes deben constituir las mesas faltantes a las 10:00 de la mañana a más tardar, pudiendo designar incluso como última instancia a personas que se encuentren dentro de ese recinto y con apoyo de la fuerza pública, sino acceden voluntariamente”, agregó.

Mix también manifestó que “lo ocurrido hoy atenta contra el derecho constitucional de las y los electores que concurrimos a participar de estas elecciones. Se nos impidió votar y no se nos ofreció ninguna alternativa”.

Finalmente, la autoridad sostuvo que “no se instruyó lo suficiente a los delegados de cada local respecto a las facultades que estos tenían para constituir dichas mesas“.

