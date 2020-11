Ministro Paris: “Si viene una segunda ola será mucho más grande, sólo para Santiago pronosticamos entre 5 mil y 7 mil casos”

La apertura de fronteras, el avance de las comunas a etapas avanzadas en el plan Paso a Paso y las fiestas de fin de año han puesto en alerta a los especialistas, ante un eventual rebrote de Covid-19 en Chile. Esto, en atención a la situación que se vive en Europa, en la que algunos países debieron volver al confinamiento debido al explosivo aumento de casos.

Un reportaje de T13 planteó la pregunta en torno a si el país está preparado para una posible oleada de contagios, lo que incluyó una entrevista con el ministro de Salud, Enrique Paris. Más temprano, en el balance diario del Minsal, la autoridad reconoció que hay un aumento de casos en la Región Metropolitana, pero no al nivel de mayo, cuando se produjo un peak.

Paris afirmó al citado medio que “estamos pensando que puede venir una segunda ola, pero estamos siguiendo muy de cerca las estadísticas y la presencia del virus en esas regiones. Si la gente acá en el verano no se cuida, no usa mascarilla, no tiene el distanciamiento físico, cuando llegue el invierno en marzo, abril, mayo y se empiece a encerrar obviamente que podría venir la segunda ola”.

Para ilustrar este panorama, el secretario de Estado puso como ejemplo la situación de Magallanes: la segunda ola en Punta Arenas fue seis veces mayor que la primera, tal como está ocurriendo en países de Europa.

“Si viene una segunda ola va a ser mucho más grande. De hecho, sólo para Santiago pronosticamos que podemos llegar a tener entre 5 mil y 7 mil casos de Covid, que fue lo que tuvimos en todo el país. Obviamente podemos tener un colapso gravísimo del sistema hospitalario”, alertó Paris.

Consultado sobre el fin de las medidas de restricción, esto es, el estado de excepción constitucional, el ministro afirmó que “preferiría que no se anulara el toque de queda, porque además tiene un hecho que es más bien legal: que también le da más facultades a la autoridad sanitaria”.

Acerca de las fiestas de fin de año, Paris insistió en que se hará un símil del “Fondéate en tu casa”. “Creo que vamos a tener que controlar los viajes. El Año Nuevo es mucho más peligroso que las fiestas navideñas, de todas maneras“, sostuvo.

En ese punto, se refirió a los espectáculos pirotécnicos en la Región de Valparaíso. “Hace días estamos tratando de tener una reunión para discutir el tema. No está totalmente decidido eso“, indicó el titular del Minsal.