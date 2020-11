Delgado y permanencia de Rozas al mando de Carabineros: “No puedo perder tiempo, sino ponerme a trabajar con ellos”

A días de su nombramiento como ministro del Interior, Rodrigo Delgado realizó este domingo su primera actividad pública tras recibir el cargo.

La actividad fue acorde al estilo que quiere imponer en La Moneda y remite a su pasado como alcalde: la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) presentó un documento que consigna las demandas de las jefaturas comunales, de cara a la formación de la Convención Constitucional y la elaboración de una nueva Carta Fundamental.

Al término de la actividad, el secretario de Estado fue consultado por diversos temas, entre ellos, el nuevo Alto Mando de Carabineros, que continuará a la cabeza del general director, Mario Rozas. “La reforma de Carabineros para mí es clave, de las policías y del Estado en general”, subrayó, en alusión al argumento del Ejecutivo de que la autoridad permanezca en la institución para encabezar dicho proceso.

Delgado subrayó, con una frase particular, que “lo he dicho muchas veces, esto no es responsabilidad del gobierno de turno. En Chile tenemos un Estado que da respuestas ochenteras a demandas que son millennials y ése es el gran punto. Tenemos que lograr que el Estado pueda responder el día de mañana de manera mucho más eficiente a las demandas ciudadanas, ese es el desafío”.

Además, justificó que el Alto Mando fue presentado y aprobado por el Presidente Sebastián Piñera horas después de su nombramiento como ministro del Interior.

“Por lo tanto, mi escenario para trabajar son con los altos mandos que han sido aprobados, que están vigentes y yo no puedo perder tiempo, sino ponerme a trabajar con ellos justamente en darle mi sello y el sello ciudadano también, para que las policías puedan tener esa legitimidad que tanto se requiere”, sostuvo Delgado.

Respecto de si habrá o no un ministro delegado a cargo de la Región de la Araucanía, petición que formuló un grupo de parlamentarios de Evópoli que representan dicha zona, el ministro del Interior respondió que “el Presidente me ha pedido hacer todo lo posible para mejorar la coordinación con todas las regiones y con énfasis en La Araucanía”.

“Voy a innovar en todo lo que pueda para mejorar esa coordinación y si eso implica que haya una persona con dedicación exclusiva, lo va a haber“, remarcó Delgado.