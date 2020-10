General Rozas por informe de Amnistía: “Debemos esperar que las instituciones funcionen y resuelvan”

El general director de Carabineros, Mario Rozas, se refirió la mañana de este jueves al informe dado a conocer ayer por Amnistía Internacional sobre el actuar de la institución durante el denominado estallido social de octubre de 2019, asegurando que “debemos esperar que las instituciones funcionen y resuelvan”.

Rozas además aseguró que suscribe “plenamente con el comunicado que la institución publicó ayer”, en el cual se rechazó de forma tajante que sus funcionarios “hayan vulnerado de forma generalizada los derechos humanos”.

Al respecto, el general indicó que “como Carabineros tenemos un mandato constitucional que cumplir, tenemos que cumplir las leyes y hacerlas cumplir (…) Yo desde algún tiempo a la fecha he pedido prudencia y esa prudencia muchas veces me ha llevado a autocensurarme para no generar mayores conflictos, he pedido prudencia, no inhibición en nuestras acciones, y en un estado de Derecho debemos esperar que las instituciones funcionen y resuelvan“.

Leer también Nacional Carabineros por informe de Amnistía Internacional: “Rechazamos, en forma tajante, que sus funcionarios hayan vulnerado en forma generalizada los DD.HH. de los manifestantes” Nacional Gobierno e informe de Amnistía Internacional sobre Carabineros: “Siempre se ha condenado toda conducta que atente contra los Derechos Humanos” Política Amnistía recomendó investigar penalmente a altos mandos de Carabineros por violaciones a los DDHH durante estallido social

En cuanto a los antecedentes de las vulneraciones a los derechos humanos de parte de funcionarios de la policía uniformada, el general Rozas agregó que “todas las situaciones han sido puestas en conocimiento del Ministerio Público, somos los primeros en cumplir la ley y en hace cumplir la ley”.

El informe de Amnistía además recomendó investigar penalmente a los altos mandos de Carabineros, por las vulneraciones del actuar policial durante el estallido social.