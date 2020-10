Investigación por muertes Covid-19: Abogado de Mañalich apuntó a supuesta politización de la indagatoria y aseguró que “jamás se ha acomodado una cifra”

“Jamás se ha acomodado una cifra. Jamás se ha modificado una cifra de dichos informes”, aseguró la mañana de este jueves en ADN Hoy el abogado Gabriel Zaliasnik, quien representa al exministro de Salud, Jaime Mañalich, en la querella que indaga la muerte de pacientes con Covid-19 interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acción judicial que además apunta a las responsabilidades del Presidente Sebastián Piñera, y los subsecretarios de Salud, Paula Daza, y de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

El abogado salió al paso de las declaraciones judiciales de la exfuncionaria Andrea Albagli y la jefa de planificación sanitaria del Ministerio de Salud (Minsal), Johanna Acevedo, quienes coincidieron en señalar que durante el inicio de la pandemia -momento en que el Minsal estaba a cargo de Mañalich- se adulteraron las cifras de fallecidos que se dieron a conocer públicamente.

Al respecto, Zaliasnik indicó que “cuando aparecen estos antecedentes de cara a uno no puede omitir o obviar la coincidencia, aquí no es cualquier persona la que está declarando, son personas que están con una visión crítica de la gestión del ministro Mañalich. Lo que me parece inaceptable es hacer de estas críticas un juego político”.

A esto además agregó que “no tengo ningún problema en que el ministro Paris entregue los correos que se refieren al manejo estadístico. Pero como ciudadano no estoy dispuesto a que el Ministerio Público pase por sobre la ley. Por qué el Ministerio Público no pide los correos que requiere”.

Finalmente, el abogado puntualizó que “si nos piden la información correcta, le entregaremos la información correcta. Espero que esto llegue a buen puerto“.