Sigue la polémica por el retorno a clases presenciales: Ministro de Educación reiteró que será con condiciones

En una semana donde algunos colegios ubicados en comunas que están en etapa 3 de Preparación, decidieron retomar las clases presenciales, continúa la polémica por el momento en que se decidió el retorno de los escolares a las aulas, que enfrenta al Ministerio de Educación (Mineduc) y el gobierno por un lado, y a los profesores y algunos apoderados por otro.

Al respecto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, reiteró que todo retorno se hará bajo algunas condiciones, una de las cuales debe garantizar la seguridad sanitaria para los alumnos y profesores.

“Hemos diseñado un plan para reabrir las escuelas que tiene tres pilares; la seguridad, la voluntariedad y la gradualidad. Qué significa que sea seguro; que si no se dan las condiciones sanitarias en un territorio no es posible abrir las escuelas, es voluntario; eso significa que cada establecimiento debe solicitar al Ministerio de Educación la autorización y además es voluntario para los apoderados y los alumnos; es también gradual, no necesariamente vuelven todos los alumnos al mismo tiempo“, explicó el ministro Figueroa.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, señaló que “los mismos sostenedores lo han dicho, los alcaldes lo han dicho, que no tienen los presupuestos para implementar las medidas (…) Si se fuerza la reapertura de clases no van a estar las condiciones sanitarias”.

Este jueves volverán a clases presenciales algunos colegios en la comuna de Pirque, mientras que otros ubicados en la comuna de Vitacura se sumarán desde el lunes próximo.