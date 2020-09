Estudiante universitario sufrió amenazas y violencia física por parte de un cobrador de deuda

Francisco Jorquera, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Andrés Bello, fue atacado violentamente por parte de un cobrador de deuda universitaria.

Según explicó el joven en entrevista con CHV, la deuda nace a partir de perder su trabajo en marzo, por lo cual el monto rodea los $300 mil. De esta manera comentó que “me mandan un matón para cobrarme”.

“Hasta hace un mes me llamaban constantemente, casi todos los días, hasta que tuve que cambiar el celular para que me dejaran de llamar“, sumó el estudiante.

El universitario que recibió empujones, golpes, insultos y amenazas en su domicilio, por parte de un cobrador de la empresa Remesa, no descarta iniciar acciones legales contra todos quienes resulten responsables de este ataque, incluyendo a la universidad. Pues, aseguró que desde abril sufría hostigamientos por su deuda.

Por su parte, el gerente general de Remesa, Carlos Lenck, declaró que “entendemos que por los tiempos que estamos viviendo, todas las personas están más sensibles, más susceptibles; pero eso no significa que el tema de la cobranza en particular no sea un acto molesto e incómodo“.

Mientras que la Universidad Andrés Bello salió a aclarar la situación de su estudiante mediante un comunicado y afirmó que la institución “no realiza gestiones de cobranza a estudiantes. Toda gestión de cobranza de la universidad se realiza a través de empresas externas“.

Así, clarificó que “la universidad ha tomado la decisión de poner fin a la relación contractual con la empresa Remesa“. A raíz de esto la casa de estudios, sumó que “ponen a disposición del estudiante el equipo legal de apoyo para cualquier acción”.

Por su parte, la diputada Camila Rojas, miembro de la comisión de Educación de la Cámara, envió un oficio a la Superintendencia de Educación Superior para que se pronuncie sobre este incidente.

La diputada declaró en su escrito que “la situación ocurrida es a todas luces inaceptable, constituye un delito, y no puede volver a ocurrir a ningún estudiante“. También hizo un llamado a la superintendencia para “que se tomen las medidas pertinentes”.