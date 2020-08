Confederación de Dueños de Camiones dijeron que el paro que están llevando algunos gremios no es limpio

La Confederación de Dueños de Camiones indicaron que el paro que están llevando algunos gremios no es limpio, luego de que se registraran imágenes en donde camioneros obligaron a punta de insultos y amenazas a sus colegas a adherirse a la movilización.

Juan Araya, presidente de la Confederación, entidad que no se adhirió a esta paralización, comentó que había un compromiso de dejar pasar a los transportistas que no quisieran plegarse a esta movilización.

Además criticó el cómo se están llevando a cabo las manifestaciones. “Eso no puede ser. El compromiso era, desde la CNTC, dejar libre el paso de los camiones que no quieran plegarse. Entonces los obligan a los choferes, los insultan, los amenazan con pegarles, el paro no es limpio“, señaló.

“Estamos viendo violencia, por lo tanto a nosotros nos preocupa buscar cómo salimos de esto. Por eso yo digo que aquí no falta diálogo, falta conversar, por qué tiene que ser todo a los golpes, si después del paro vamos a seguir igual si no buscamos soluciones integrales”, afirmó Araya.

Distintas autopistas en varios lugares de Chile se mantienen con cortes de ruta intermitentes, ya que centenares de camioneros se mantienen en las rutas llevando la paralización.