Vocero y paro de camioneros: “El gobierno no está disponible a presiones indebidas”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, se refirió este lunes al paro anunciado por los camioneros a partir del jueves, señalando que “el gobierno no está disponible a presiones indebidas”, agregando que la paralización de actividades “no es un camino que solucione cuestiones”.

Durante la vocería diaria desde La Moneda, Bellolio agregó que “comprendemos que quieran poner esa urgencia, y le pedimos al Congreso que apure el tranco, pero el gobierno no está disponible a presiones indebidas, el gobierno no está disponible a que se nos den ultimátums y otros. Hay una vía que es democrática, hay una vía que el gobierno ha presentado y esa la vamos a mantener, por lo tanto que hayan grupos de camioneros que hayan manifestado esta idea de un paro no nos parece en absoluto, un paro no es un camino en absoluto que solucione cuestiones, sino que al contrario, lo que hace es perjudicar a las familias. El gobierno no se va a inhibir para mantener el Estado de Derecho porque no aceptamos esas presiones indebidas”.

Bellolio había indicado más temprano que dar fechas “no es el camino” y que el paro de los transportistas “no es contra el gobierno”, luego que los camioneros pidieran que se le de urgencia al proyecto de ley contra los ataques que sufren en la Región de La Araucanía.

El Ejecutivo reaccionó así a la paralización de actividades luego de que se intensificaran los ataques a los camiones, y después del ataque que sufrió una familia en La Araucanía que terminó con una niña de 9 años herida a bala.

Sobre este hecho el vocero indicó que “se ha presentado una querella por homicidio frustrado. Estas personas intentaron asesinar a una niña de 9 años”.