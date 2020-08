Sergio Pérez por paro de camioneros: “El gobierno está para asegurar un Estado de Derecho”

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, Sergio Pérez, indicó la tarde de este lunes en la Prueba de ADN que “el gobierno está para gobernar y asegurar un Estado de Derecho”, agregando que en La Araucanía “no existe Estado de Derecho”, y que se hará “todo lo posible por asegurar la cadena de abastecimiento” durante la paralización que tiene programada el gremio a partir de este jueves.

Al ser consultado sobre el “ultimátum” que habrían dado al Ejecutivo y que fue rechazado por el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, Pérez indicó que “podrán decir lo que quieran, pero nosotros no somos de andar dando ultimátum o extorsionando, hemos asegurado la gravedad de la situación. El gobierno está para gobernar y que exista un Estado de Derecho y transitar libremente en las carreteras de Chile, el parlamento tiene la obligación de aprobar reglamentos para que el gobierno los aplique”.

Además señaló que hasta el momento, no han tenido reuniones concretas que apunten a que no se realice el paro. “Con todas las autoridades que deseen hablar con nosotros, estamos disponibles, nos han llamado muchos senadores, diputados y autoridades de gobierno, pero hasta ahora no hemos tenido reuniones concretas. Quiero ser franco y muy concreto, durante años hemos rechazado parar a pesar, pero no nos respondan tratándonos como golpistas, como un peligro para la sociedad, enemigos de Chile son los que nos atacan a nosotros“.

Además puntualizó que “no queremos ningún privilegio, queremos trabajar y que se nos permita mantener la cadena de abastecimiento de la República, cómo no se va a entender que esto es un clamor nacional, es una manifestación nacional contra la delincuencia y todas sus formas de ser (…) Si no se avanza nada, los camioneros de Chile vamos a iniciar una movilización nacional, los colegas que andan en carreteras tendrán que detener en la berma, tendremos que detener el transporte por falta de seguridad particularmente en la macro zona sur”.