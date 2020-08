Cámara de Diputados votará proyecto que permitiría suspender el pago de créditos educacionales

La Cámara de Diputados discutirá y votará este miércoles el proyecto de ley que permitiría suspender el pago de créditos universitarios -Corfo, CAE y Fondo Solidario entre otros- por la pandemia del coronavirus, y que además ordenaría a la Tesorería General de la República no retener la devolución de impuestos del año 2021 por este concepto.

La diputada del Frente Amplio y exdirigenta estudiantil, Camila Rojas, pidió a los parlamentarios que den su voto a favor de la iniciativa.

“No entendemos por qué esta deuda se trata como de segunda categoría y queda la duda de cómo le explicamos a toda esta generación de chilenos que se han endeudado por estudiar que no merecen la ayuda del Estado en este momento. Hemos solicitado a los diputados y diputadas que no nos olvidemos de los miles de endeudados por estudiar y nos ocupemos de su situación real; muchos no terminaron su carrera, no trabajan en lo que estudiaron y no gozan de esa comillas movilidad social que se les prometió cuando estudiaron”, dijo la parlamentaria antes de la votación.

De aprobarse en la Cámara Baja, el proyecto pasará al siguiente trámite constitucional en el Senado, donde podría revisarse la próxima semana.