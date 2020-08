Enrique Paris aseguró que le “cuesta un poco” conseguir información dentro del Minsal

El ministro de Salud, Enrique Paris, aseguró este lunes que le “cuesta un poco” conseguir información del funcionamiento del Minsal, durante la comisión de fiscalización del trabajo de la cartera en la pandemia del coronavirus, que realiza la Cámara de Diputados y Diputadas y a la que asistió de manera telemática.

En la oportunidad, Paris indicó que “todavía no me llega el información de qué cosas se están publicando, cuántos avisos en la radio, cuántos en la televisión, todavía no lo tengo, desgraciadamente el ministerio (Minsal) navega como si tuviera un solo motor y el otro en panne (…) Aquí conseguir información me cuesta un poco”.

Paris asumió el Minsal el 13 de junio en medio de la pandemia y de las críticas al manejo que realizaba su antecesor, Jaime Mañalich, de la crisis sanitaria.

Desde un comienzo, quiso dar un cambio en la forma en que se entregaba información, utilizando un nuevo formato y mostrándose más abierto que Mañalich a recibir opiniones de diversos sectores aunque sean contrarias a las suyas.