A los 86 años murió Jorge Santibáñez, exalcalde de Viña del Mar y exdiputado

El exdiputado y exalcalde de Viña del Mar, Jorge Santibáñez Ceardi, falleció a los 86 años. Su deceso se conoció durante esta jornada, a través de las condolencias en Twitter de autoridades de la ciudad jardín.

La alcaldesa Virginia Reginato expresó que el abogado fue “un servidor público que Viña del Mar no olvidará”, junto con confirmar el duelo oficial en la comuna.

En tanto, el diputado RN y exconcejal de la zona, Andrés Celis, expresó que Santibáñez fue “un viñamarino de convicciones, con gran sentido social y dedicado al servicio público por muchos años”.

Jorge Santibáñez pasó por tres partidos políticos, siendo el primero el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En 1960 fue electo regidor por Viña del Mar, cargo en el que estuvo hasta 1963.

En la era más reciente, entre 1994 y 1996, fue alcalde de Viña del Mar, en representación de la Unión de Centro-Centro. Más tarde, fue concejal entre 1996 y 2000 por Renovación Nacional.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del ex Alcalde de Viña Del Mar Jorge Santibañez. Un servidor público que Viña del Mar no olvidará. Junto al Concejo Muncipal entregamos nuestras condolencias a su familia. Hemos decretado duelo oficial. Virginia Reginato #VIÑA #CHILE pic.twitter.com/SiplgsPw4M

Lamento el fallecimiento de ex Alcalde y regidor de Viña del Mar, Jorge Santibáñez Ceardi. Abogado, ex diputado, ex concejal, viñamarino de convicciones, con gran sentido social y dedicado al servicio público x muchos años. En estos difíciles momentos, fuerza a sus seres queridos

— Andrés Celis Montt (@ANDRESCELISM) July 30, 2020