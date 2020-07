Subsecretaria Daza aseguró que trazabilidad por comuna estará plenamente disponible en los próximos días: “Tenemos datos, pero no tan rigurosos como para darlos a conocer”

“Es una muy buena noticia. Aquí es muy importante que los adultos mayores salgan, pero que se cuiden”. Ese fue el mensaje inicial de la subsecretaria de Salud, Paula Daza, en conversación con ADN Noticias, en la jornada donde se inician los permisos para que adultos mayores puedan salir y desplazarse.

Además, explicó las principales características del paso de 7 comunas de la Región Metropolitana, y dos de la Región de Valparaíso, de cuarentena a transición, en el marco del plan Paso a Paso. “Va a haber mucha restricción, mucha fiscalización, porque lo que queremos es seguir avanzando para dar un paso más adelante. Pero para eso hay que tener esta mayor libertad, pero también mucho control para no dar un paso atrás”, aseguró.

Sobre la trazabilidad, y la posibilidad de auditarla, Daza indicó que, si bien, nadie se ha comunicado con ella al respecto, es información que está disponible en los recientes informes epidemiológicos de los días martes o miércoles, junto con destacar la capacidad de testeo en el país. “Hay regiones en que sí, tenemos que aumentar, que son aquellas regiones donde han aumentado los casos. Por ejemplo, en Coquimbo”, precisó la autoridad.

“Estamos mejorando nuestra trazabilidad. Hay regiones que lo están haciendo muy bien. Porque, cuando uno generaliza, a veces pierde el sentido de la realidad. Si yo me voy a región por región, diría que tenemos regiones en el sur, como Maule, Ñuble, La Araucanía, Los Lagos, Aysén, Los Ríos, unas siete regiones que lo están haciendo muy bien. Hay regiones que no lo estamos haciendo bien, pero que han ido mejorando, como Valparaíso y Coquimbo”, reforzando que hay que ir al detalle.

Daza también estableció los parámetros de esa trazabilidad, indicando el camino desde que el doctor notifica con síntomas o cuando el laboratorio confirma que el examen es positivo, en un proceso que estaría demorando no más de 48 horas, y los principales focos de preocupación en cuanto a número de casos. “Nuestra mayor preocupación son las regiones del norte: Arica, Copiapó, Coquimbo. Esas zonas donde hay un aumento en el número de casos, pero sobre todo en la positividad”, afirmó.

La Reina y otras comunas de la RM, el plebiscito constituyente y la doctora Izkia

También repasó la respuesta del alcalde de La Reina, José Miguel Palacios, quien anunció que no se desconfinará, y los datos que permitirían trazar por comuna. “Tenemos datos, pero no tan rigurosos como para darlos a conocer o publicarlos. Son datos que vienen de la atención primaria o la seremi, en formatos que no son los más óptimos. Pero, a partir de la próxima semana, como tenemos esta plataforma donde todos tienen que subir la información, vamos a tener información más fidedigna”, precisó la subsecretaria.

“Es importante ver la trazabilidad regional, porque si nosotros tuviéramos un grupo de comunas muy bien, con una trazabilidad de 80% y otro grupo con mala trazabilidad, efectivamente tiene impacto en las medidas que vamos tomando. En general diría que toda la Región Metropolitana ha evolucionado muy bien, con comunas mejor que otras, por distintos motivos. Hay comunas que tienen mayor población flotante, como Providencia y Santiago, y eso implica un factor de mayor riesgo”, dijo Daza, entendiendo lo que expuso el alcalde Palacios. “Avanzar implica un mayor riesgo. Lo tenemos perfectamente claro. Por eso tenemos que ser tremendamente rigurosos en mantener las otras medidas estrictas”, reflexionó.

Luego, se refirió a la decisión de realizar el plebiscito en un solo día, asegurando que el ministerio ha dado estrictos lineamientos. “Tener distanciamiento físico, que haya un aforo por mesa, que no hayan adultos mayores como vocales y siempre en las mesas. Es una situación que no va a ser fácil, pero es factible de hacer”, sostuvo.

Y cerró revelando cómo está actualmente su relación con la doctora Izkia Siches. “Yo no he estado con ella, no he conversado con ella, pero no veo ninguna polémica. Estas son cosas que pasan y que, dentro de este mundo, hay encuentros de palabras y yo creo que es importante entenderse porque el Colegio Médico tiene un rol fundamental que cumplir en este momento, que es avanzar en esta pandemia y apoyar al país en este momento”, finalizó Daza.