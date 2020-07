Padre de Antonia Barra adelantó que trabaja en proyecto de ley frente a casos como el de su hija

Satisfacción había en la familia de Antonia Barra el pasado viernes, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco decidiera acoger el recurso de protección de Fiscalía y que terminó revocando el arresto domiciliario contra Martín Pradenas, imputado por violación contra la joven estudiante.

A través de redes sociales, Alejandro Barra, papá de Antonia, comentó que estaban “muy contentos. También es un orgullo saber que esta alegría es nacional. Son buenas noticias. Nos debe alegrar esta noticia y debemos disfrutar esta alegría, y vamos avanzando. Esto es solamente un plazo“.

“No es la presión social la que influye en los jueces, la presión social se manifiesta cuando algo no está bien. Debemos acostumbrarnos a eso, la presión social es un elemento, una última herramienta cuando las cosas no funcionan de acuerdo a la ley o cuando a la ley le falta algunos artículos que pueden complementar una decisión de los tribunales de justicia para lograr encarcelar a los delincuentes”, agregó.

En lo mismo, adelantó que están trabajan en un proyecto “que permita complementar algunos artículos que faltan en nuestra ley, de acuerdo a mi experiencia y de acuerdo a la experiencia de algunos políticos y de acuerdo a la experiencia de otra familia que también está solicitando modificaciones que permitan facilitar la gestión de los organismos que tienen que velar por nuestra justicia“.