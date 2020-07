Senador Araya y retiro del 10% de las AFP: “De aprobarse, veo muy difícil que el actual sistema de AFP como lo conocemos siga existiendo”

El senador independiente Pedro Araya advirtió que si la Cámara Alta aprueba el proyecto del retiro del 10% de los fondos de las AFP el sistema de pensiones podría cambiar de manera radical.

“De aprobarse este proyecto, veo muy difícil que el actual sistema de AFP como lo conocemos siga existiendo (…) Sin duda, este proyecto abre la puerta a una reforma completa al sistema previsional”, dijo en entrevista con Meganoticias.

Araya adelantó que “probablemente vamos a entrar a una gran reforma previsional que establezca un nuevo modelo previsional, y ahí se podrán hacer las correcciones de cómo poder recuperar esos montos que se están retirando”.

“Mi impresión es que, en esto, nosotros deberíamos avanzar hacia un sistema mixto, donde, efectivamente, exista capitalización individual pero también exista solidaridad por la acumulación de los recursos para poder pagar pensiones”, agregó.

En particular, el parlamentario afirmó que el proyecto “no es el óptimo, pero hay que tener presente que el Estado no está llegando a miles de familias que lo están pasando muy mal” por la crisis económica generada por la pandemia de Covid-19.

“Este es un proyecto que le va a permitir sobrevivir a mucha gente. Hay hambre hoy día y habrá hambre mañana con las pensiones que tenemos. Hay que buscar una fórmula que permita reintegrar“, dijo.

El proyecto, tras su aprobación en la Cámara de Diputados, comenzará a ser discutido desde este viernes en el Senado, en su comisión de constitución.