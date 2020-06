Viralizan video en el que mujer emplaza a exPresidenta Michelle Bachelet por casos de presos mapuche

Durante esta jornada se viralizó una grabación en la que aparece la exPresidenta Michelle Bachelet, en la que fue increpada por una mujer mapuche que reside en Suiza. Dicha persona —cuyo nombre real no se da a conocer en la red social— señaló que el encuentro ocurrió este sábado, mientras la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos circulaba por las calles de Ginebra.

El diálogo duró ocho minutos y su inicio fue tenso. Bachelet argumentó que iba camino a una reunión, mientras que la mujer insistió en acompañarla. “Hay mucha desinformación y sesgo, y no sólo de gobiernos, sino a todo nivel. Entiendo que hay discriminación con los mapuches y me parece tremendo que eso suceda“, sostuvo la expresidenta.

Ante la insistencia de su interlocutora en seguirla, la alta comisionada dijo: “Yo puedo llamar a la policía, porque me parece el colmo que usted me interrumpa. No voy a llamar a la policía suiza, voy a llamar a la gente de mi seguridad. Le estoy pidiendo que me deje tranquila y no lo hace, entonces me está agrediendo”.

Transcurrieron al menos dos minutos en que Bachelet hizo alusión a la agresividad de la mujer, quien a su vez la emplazó por la libertad de los presos mapuche. “Puedo hacer lo que más pueda, pero no me pidas que libere a los presos mapuches porque no puedo. No tengo las facultades. Voy a prometer lo siguiente: llegando el lunes a la oficina, veré los antecedentes y veré en qué manera puedo ayudar. No puedo prometer algo que no está en mis manos, nunca he mentido”, señaló la exmandataria.

“Los únicos que pueden liberar en Chile es la justicia (sic), ni siquiera los gobiernos, creo que eso es algo que ustedes no entienden. Hay gente que me ha dicho que es culpa mía”, remarcó Bachelet, y cuando la mujer le menciona la cárcel de Punta Peuco, respondió que “traté de cerrarlo“.

También fue consultada por la huelga de hambre de los comuneros en la cárcel de Angol. “No sabía de la huelga de hambre que me estabas diciendo y de Chile (…) Lo que pasa es que cuando tengo tiempo, me meto a ver El Mercurio y no aparece nada de esto, porque yo veo los diarios chilenos. No tengo otra fuente de información“.