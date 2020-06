Gobierno descartó ingresar veto presidencial durante este jornada al proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos

Según lo que había trascendido en algunos medios, durante esta jornada el Gobierno ingresaría un veto presidencial al proyecto de ley que prohíbe el corte de servicios básicos por no pago, aprobado por el Congreso hace dos semanas.

Información que fue desmentida por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia en horas de este miércoles, señalando que la información que circulaba era falsa, y que aún están dentro del plazo para analizarlo.

En este sentido, la senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, emplazó al Presidente Sebastián Piñera a apurar el trámite final de este proyecto de ley. “La verdad es que no se entiende que el Gobierno esté pensando en vetar el proyecto de ley se servicios básicos. Aquí hay que entender que la ciudadanía requiere ayuda, que no le podemos cortar la luz, el agua, el gas o el internet en un minuto en que todos todas debemos tratar de estar en nuestros hogares”, señaló.

“Hay muchos que no tienen recursos, que no tienen cómo pagar la cuenta de la luz o del agua, y tienen que lavarse todos los días las manos, y tienen que atender las necesidades de su familia. Presidente, no cometa ese error. Es no entender nada de lo que la ciudadanía está viviendo hoy día“, afirmó Rincón.

La Moneda ya había descartado llegar al Tribunal Constitucional, quedando solo la opción del veto producto de las diferencias entre el Ejecutivo y el Congreso, respecto a los beneficiarios y extensión de la suspensión.