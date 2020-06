Diputado Ascencio pidió sumario para investigar el cumplimiento de protocolos durante el funeral de Bernardino Piñera

El diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio, anunció que presentó un oficio a las autoridades sanitarias para que instruyan un sumario por los “incumplimientos a los protocolos” durante el funeral de Bernardino Piñera.

Ascencio declaró que nadie está por sobre la ley y que estos hechos deben ser investigados y sancionados en caso de haber incumplido las normas sanitarias dispuestas. “Aquí no puede haber alguien por sobre la ley. El ejemplo que se le da al resto de los chilenos, miles y miles de chilenos que no han podido enterrar a sus familiares o a sus seres queridos con dignidad, no puede ser pasado a llevar de esta manera por el propio Presidente de la República“, señaló.

“Lo que estoy pidiendo es que se haga el sumario que corresponde, que se determine si se cumplieron o no se cumplieron los propios protocolos sanitarios que se han señalado para estos casos, y que, en caso de que se haya incumplido, se envíen de inmediato los antecedentes a la Fiscalía para que se aplique el famoso artículo 318 del código penal recién modificado, con el objeto de que sean sancionados los responsables de aquellos que incumplieron estas normas“, manifestó.

Recordemos que la subsecretaria de Salud Paula Daza, aseveró que el protocolo para este tipo de instancias se llevó a cabo en plenitud.