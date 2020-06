Gustavo Gatica criticó reportaje de Canal 13 que exhibió sus imágenes: “Fue súper poco ético lo que hicieron”

Este jueves se estrenó un nuevo episodio de ¿Para dónde vamos?, programa de YouTube a cargo del actor Héctor Morales, en el que entrevistó a Gustavo Gatica, estudiante universitario que perdió la vista de sus dos ojos en noviembre pasado, en el contexto del estallido social. Ambos abordaron diversos temas, entre ellos, el proceso que el joven ha vivido en los últimos siete meses.

La primera parte de la conversación estuvo centrada en la emergencia sanitaria por el Covid-19. Gatica contó que Colina, comuna en la que vive, está aproximadamente hace un mes en cuarentena, aunque su familia lleva más tiempo en confinamiento. También contó que toca la batería, escucha música y realiza sus actividades universitarias a distancia.

También aprendió a escribir en braille. “Empecé a estudiar con una tablita que me regalaron en la clínica, así que empecé a estudiar altiro y ya he aprendido, he estado marcando unas cosas. Me gusta escuchar música en vinilo, así que los he estado marcando para reconocerlos. Ha sido entretenido igual, aprender cosas nuevas”, contó el estudiante, quien aludió a grupos como Led Zeppelin, The Doors y Queen.

Leer también Nacional Amnistía Internacional lanzó campaña mundial exigiendo justicia para Gustavo Gatica Nacional Ministerio Público solicitó registro inédito de Gustavo Gatica emitido por televisión Nacional INDH y reportaje sobre Gustavo Gatica: “Sólo refuerza la convicción plasmada en la querella”

Consultado sobre las dificultades —desde la más grande a la más cotidiana— que le ha tocado enfrentar desde que perdió la visión, señaló que “creo que los primeros días en la clínica hasta aprender a tomar el té. Era difícil, me tenían que ayudar. Después empezar a caminar, por el tema del equilibrio. Fue como aprender a hacer todo de nuevo, aprender a escribir en braille, a leer“.

“Pero lo que más me ha costado, y reconozco que no he practicado, es caminar en la calle con el bastón. Hay un tema de coordinación, hay que ir cruzado con el bastón, tiene su técnica. Además es una onda híper alerta con lo auditivo. Los ruidos fuertes igual asustan”, agregó.

Morales preguntó sobre las manifestaciones que se realizaron en Estados Unidos por la muerte de George Floyd, en las que apareció la imagen de Gatica: “De lo que pasó me enteré por redes sociales, en Twitter empecé a cachar lo que había pasado, que habían matado a George y fue cuático. Me fui enterando que la gente había salido a la calle. El día en que salió esa pancarta mis amigos me empezaron a hablar por WhatsApp para contarme y fue emocionante“.

“Siento que el estallido social gringo tiene mucho que ver con el estallido social chileno“, reflexionó. “Lo que los detonó fueron cosas totalmente distintas, pero es el agotamiento de un sistema que es injusto para la gran mayoría”.

Críticas a reportaje de Canal 13

Acerca de si le acomoda o no ser uno de los íconos de las movilizaciones que partieron en octubre del año pasado, Gatica expresó que “fue algo que no busqué, algo que me pasó y obviamente no me incomoda tampoco… Pero finalmente lo tomo como un gesto de aprecio de la gente, lo tomo desde esa perspectiva. No se vuelve tan incómodo, tan un peso“.

Respecto del reportaje de Canal 13 que exhibió imágenes —hasta ese momento inéditas— del momento en que el joven recibe los proyectiles en su rostro, puntualizó que ni la estación ni el camarógrafo José Luis Martínez se acercaron a él y su familia para informar la existencia de ese registro.

“La Fiscalía hizo llamados para que la gente entregara videos de ese momento, no habían videos que me ubicaran a mí espacialmente en ese lugar y eso era clave. Entonces me parece súper poco ético lo que hicieron. No sé si hubo un acuerdo monetario, lo desconocemos. Pero me parece poco ético. De Canal 13 uno no espera nada, pero menos del camarógrafo, uno esperaría al menos un aviso. Además, el tratamiento de la información fue súper malo”, dijo Gatica.