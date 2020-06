Subsecretaria Daza sobre Mañalich: “El ministro está firmemente trabajando y tiene la confianza del Presidente”

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, conversó con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN donde detalló que los contactos estrechos de contagiados por COVID-19, definidos por la autoridad sanitaria, “tienen derecho a una licencia médica de 14 días“.

La pediatra se refirió a los cuestionamientos del caso del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseverando que “la autoridad sanitaria está considerando ver si el subsecretario es un contacto estrecho o no. Por lo tanto, no siendo un contacto estrecho no tiene que cumplir la cuarentena correspondiente“.

Según Daza “el aislamiento de un caso confirmado, según recomendación de la OMS y el consejo asesor, son 10 días” respecto a los casos sin síntomas.

Finalmente, respecto a los rumores en torno a una renuncia de Jaime Mañalich, la doctora señaló que “el ministro está firmemente trabajando y tiene la confianza del Presidente”.