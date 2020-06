Epidemióloga y decreto que permitió fin de cuarentena de subsecretario Zúñiga: “No fue nuestra recomendación”

La epidemióloga Catterina Ferreccio, integrante del consejo asesor del Minsal, aseguró que la instancia recomendó que las personas hicieran cuarentena de 14 días incluso con un examen PCR negativo por Covid-19, contrario a lo publicado en un decreto del Ministerio de Salud y que permitió el regreso del subsecretario Arturo Zúñiga sólo después de cinco días de confinamiento.

En conversación con 24 Horas, la experta afirmó que esa “fue una opción que tomó el ministro” Jaime Mañalich.

Además, aseveró que ellos, como asesores, supieron de la decisión “junto con la comunidad cuando vimos el decreto”. “No fue nuestra recomendación”, dijo.

“Nosotros teníamos una recomendación en ese sentido que era que, independiente de los resultado del PCR, se mantuvieran los 14 días (de cuarentena preventiva), y lo pusimos explícitamente en nuestra recomendación”, agregó.

Para Ferreccio, “un PCR positivo o negativo no debería cambiar este comportamiento, porque queremos asegurar que no haya ninguna transmisión y el PCR no es 100% seguro, puede tener hasta el 30% de lo que se llama falso negativo, el examen le sale normal, pero usted puede tener el virus”.