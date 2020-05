Suspenden fiesta de La Tirana por pandemia de Covid-19

El obispo de Iquique, Guillermo Vera, confirmó la suspensión de la fiesta de La Tirana debido a la crisis sanitaria generada por la pandemia de coronavirus Covid-19.

Es la tercera vez que la celebración religiosa no se realiza. Las ocasiones anteriores también fueron por razones de salud: en 1999 por un rote de cólera; y en 2009 por la epidemia de AH1N1.

“No subiremos a La Tirana como estamos acostumbrados, pero no por eso no celebraremos, lo haremos de una manera distinta”, dijo Guillermo Vera, citado por El Mercurio.

El presidente de la Federación de Bailes Religiosos, Juan Pablo Maturana, explicó que la virgen tampoco bajará a Iquique.

“La fiesta está suspendida, ya que al no estar el pueblo peregrino, al no efectuarse los rituales de bajada, la procesión y la subida de la virgen, no hay fiesta. Solo se harán actividades litúrgicas virtuales”, dijo.