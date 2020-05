Jaime Mañalich sobre mensaje de la Sociedad de Epidemiología de Chile: “Lamento la mala fe de esta carta”

Tras la entrega del balance sobre el coronavirus en Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la carta que publicó la Sociedad de Epidemiología de Chile, criticando el despliegue de la información por parte del Gobierno.

En el mensaje, el organismo solicitaba la enmienda del número de casos confirmados reportados a la Organización Mundial de la Salud. “El reporte de información parcial o errónea constituye una falta grave que pone en tela de juicio el prestigio bien ganado que tiene la autoridad sanitaria”, aseguraron.

Al respecto, el titular de la cartera afirmó que la entidad cometió “un grave error. El informe de la OMS, que mira la página web chilena, reporta casos que nosotros no hemos reportado. Nosotros no le hacemos un reporte a la OMS, lo que ellos hacen es ver y copiarlos con un retraso de 24 horas, el que no ocurre en la página de datos de la universidad John Hopkins, que son concordantes y actualizados”, explicó.

“Lamento la mala fe de esta carta de la sociedad de Epidemiología, porque induce a la mala fe, a decir que aquí se están manejando sin transparencia la información, cuando además ayer en la mañana le avisamos a la OMS que el dato que ellos habían puesto era incorrecto”, agregó.

Finalmente, Mañalich hizo un llamado “al entendimiento de que el enemigo aquí es uno solo. Se llama coronavirus. Ese es el enemigo con el cual se está librando esta verdadera guerra mundial, que ya tiene muchas secuelas en salud y en vidas. Entonces, por favor, no perdamos el foco”.