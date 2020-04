Miembro del consejo asesor Covid-19: “Aún no hemos llegado al punto de inflexión donde empiece a disminuir el número de casos”

Con casi 15.000 contagios, cerca de la mitad de recuperados y más de 200 muertes, se hace necesario el ejercicio de aterrizar las cifras y evaluar cómo hemos enfrentado como país el desafío de contener al coronavirus. Para este análisis, Ciudadano ADN conversó con la médica especialista en salud pública y parte del Consejo Asesor COVID-19, Ximena Aguilera.

Aguilera partió aclarando que el peak de contagios, prometido para fines de abril y que parece aún no aproximarse, eran “estimaciones” y que “al implementar medidas de control, lo que se esperaba es que no se produjera”. Sin embargo, aclaró que seguimos en alza, aunque menor, con un aumento diario entre el 2 y 4%. “Aún no hemos llegado al punto de inflexión donde empiece a disminuir el número de casos”, aclaró la experta.

Del mismo modo, Aguilera explicó que, dados los criterios de contención del virus, lo más probable es que ese peak se presente de forma dinámica. “No es que vayamos a pasar el peak al mismo tiempo en todas las ciudades de Chile”, puntualizó.

Y cuando las temperaturas ya comienzan a bajar y se aproximan la arremetida del invierno, surgen nuevas preocupaciones sobre la contagiabilidad. Aguilera piensa que “el tema climático puede acelerar la transmisión, pero no necesariamente producir una nueva alza”. Según recordó, en China la pandemia comenzó en invierno, “y en primavera siguieron con una transmisión muy fuerte”, fenómeno que se reprodujo en España e Italia, los mayores focos del virus en Europa. En cambio, Chile conoció al COVID-19 en verano y lo está viendo crecer controladamente en otoño, por lo que “hay que ver si pasamos la primera ola antes del invierno”, que puede tener repercusiones complejas al tener “gente más encerrada, se cierran las puertas, por eso la posibilidad de contagio es mayor, más que por el clima en sí”.

La experta adelanta que, independiente de la época del año, será muy difícil “evitar que ocurra una segunda o tercera ola, a menos que contemos con una herramienta efectiva, como un antiviral o una vacuna”. Por eso, insistió en las medidas básicas de higiene de manos, uso de pañuelos desechables, mascarillas y aseo continuo de manillas y similares superficies de contacto, “tan efectivas para prevenir el coronavirus como la influenza”.

Sobre el controvertido “carnet sanitario” anunciado por el Ministerio de Salud, Aguilera puntualizó que podría tener una utilidad. “Podemos confiar en que una persona que ya cursó su cuadro clínico, si ya estuvo hospitalizada, o fue leve y sin síntomas, ya no es contagiante”, explicó, aunque “se desconoce qué tan protector es el nivel de anticuerpos”. Para ella, el carnet “tiene una utilidad en su círculo personal, en su trabajo o en su vecindario”, con un fin más bien psicológico, vinculado con disipar medios.

Más grave es “tener la duda de si se están haciendo todos los exámenes suficientes”. Por eso, contó, su gremio está “pidiendo que se amplíe la sospecha de contagio a todas las personas que tengan síntomas respiratorios, pérdida del gusto y olfato”, además de evaluar la cobertura territorial. A modo de ejemplo, explicó que “Aysén es una región bastante aislada y la infección se va a demorar en llegar ahí”, a diferencia de su vecina Magallanes, que “es un puerto importante y recibe turistas extranjeros, además de que su capital, Punta Arenas, tiene una conformación mas urbana que Coyhaique”, lo que favorece el contacto social y, por consiguiente, los contagios.

Otra diferencia de Chile con países que han sido golpeados por el coronavirus es su conformación demográfica. “Italia es el segundo país más envejecido del mundo. España también lo está. Nosotros también, pero no al mismo nivel de los europeos”, puntualizó Aguilera. En esos países “el virus entró y empezó a circular mucho antes que se dieran cuenta. En marzo trataron de ubicar al caso primario y aún no han logrado identificarlo”. En cambio, los países más entrenados en la pandemia como Nueva Zelanda y Australia “estaban más atentos a seguir detectando la circulación en sus países, cosa que al parecer no ocurrió en Europa”.