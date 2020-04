Representante OMS por posible subregistro de muertos por COVID-19: “Es probable, pero seguramente va a ser menor que en otros países”

El representante en Chile de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Fernando Leanes, conversó con Andrea Obaid en Tu Nuevo ADN sobre las medidas que se están tomando para controlar los contagios de COVID-19 en el país.

Respecto al actuar del gobierno “hasta la fecha, y mirando hacia atrás, se han logrado los objetivos que se buscaban. La situación por ahora es favorable pero no hay que bajar los brazos porque puede venir otro brote”, indicó el experto.

Sobre retomar una especie de ‘normalidad’ con la apertura del comercio y las escuelas, el especialista explicó que “las personas y los procesos tienen que tener una preparación”, ya que sea lo que sea que se decida “tenemos que pensar que va a ser muy riesgosa cualquier acción nuestra que hagamos de manera incorrecta”.

Finalmente, aseguró en torno a los cuestionamientos por un posible subregistro de muertos por COVID-19 registrados en una supuesta alza en la mortalidad que “es probable, pero seguramente va a ser menor que en otros países que no tienen la capacidad de diagnóstico de Chile”, y llamó a tener en cuenta ante estas observaciones que “hay mucha gente que, por temor al coronavirus, no está haciéndose ciertos controles médicos que se tienen que hacer, y pueden darse fallecimientos de enfermedades crónicas no asociadas al coronavirus“.