Exministro Harald Beyer respaldó a Figueroa y Mañalich: “La educación básica debiera comenzar a volver gradualmente”

El exministro de Educación Harald Beyer se refirió a la controversia que ha generado el plan de retorno gradual a clases, anunciado por el Gobierno hace unos días y que no tiene fecha definida aún.

En conversación con Radio Futuro, el también rector de la Universidad Adolfo Ibáñez profundizó en los dichos de los ministros Jaime Mañalich y Raúl Figueroa. Mientras el titular de Salud afirmó que nunca estuvo de acuerdo con el cierre de las escuelas, su par de Educación señaló que “los niños que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales”.

“Curiosamente la experiencia es más bien que los niños, sobre todo los más pequeños, la educación básica, debiera comenzar a volver gradualmente“, afirmó Beyer. “Eso es lo que recomienda la evidencia, la experiencia. De hecho, el cierre de clases que hacen en todos estos modelos para simular la propagación del virus y los efectos que tiene muestra ser bien poco efectivo en el control del contagio”.

Leer también Nacional Aguilar a Mañalich: Por hacer un gallito de poder con el ministro de Educación insiste en el retorno a clases Nacional Mañalich: Es evidente que el regreso a clases requiere hacerse lo más luego que se pueda Nacional Ministro de Educación y retorno a clases en pandemia: “Los niños que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales”

Agregó, con ejemplos, que “cuando ocurrió el SARS, en que se cerraron los colegios, la evidencia científica disponible que existe sugiere que no ayudó a controlar la epidemia“.

En esa línea, el exministro explicó que “los niños se contagian con una facción que es varias veces menor que la de los adultos y además no propagan tanto el virus. Entonces ese factor hace que pueda hacerse relativamente seguro tener clases, por supuesto con todos los resguardos”.

“Lo que hay que resguardar son varias cosas”, aconsejó Beyer. “Por ejemplo, que los padres no entren al colegio, que no haya consejo de profesores, es decir, que no estén en una misma sala, que los padres no se queden conversando en la salida del colegio. Que los niños se laven las manos a cada rato”.

El extitular de Educación hizo críticas acerca de la forma de comunicar estas medidas. “Estas cosas siempre hay que educarlas, explicar y mostrar la evidencia científica. Ningún país está dispuesto a que las universidades vuelvan a clases, pero sí a que los niños pequeños vuelvan. Son diferencias epidemiológicas. Pero (los otros países) han sido cuidadosos en explicar a la ciudadanía. Aquí ha faltado una estrategia en esa dirección, mucho más precisa, contando esas experiencias, de forma tal de transmitir tranquilidad a la ciudadanía“, argumentó Beyer.