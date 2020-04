Ministro de Educación y retorno a clases en pandemia: “Los niños que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales”

Durante este jueves, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se refirió al retorno a clases pronosticado para mayo.

Pese a que el número de contagiados por coronavirus Covid-19 sigue en aumento, el encargado comentó en una sesión de comisión que los niños podrían asistir, ya que el virus tiene una tasa de incidencia mucho menor en ese segmento.

Así también, Figueroa comentó que muchas personas le han preguntado por la vuelta a clases: “Piensan que volver a clases cuando sea el momento, significa poner en extremo riesgo a sus hijos, y sabemos que no es así”.

Sobre esto, aseguró que “los niños que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales” por lo que se deben “tomar medidas para que no se contagien” y no contagien a otros. Por último, rectificó que no hay una fecha para el retorno, y que de anunciarse, debe ser de manera gradual.

Por otra parte, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sigue estudiando el posible retorno a clases. Algunos parlamentarios, replicaron a Figueroa que, si los niños se contagian pueden afectar a sus familias o entorno cercano.