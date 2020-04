Colegio de Profesores: Es “poco probable” que los estudiantes vuelvan a clases en mayo

El Colegio de Profesores informó que sostuvo una reunión virtual con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para abordar el posible retorno a clases en mayo, plan anunciado por el Gobierno y que sería de forma gradual.

El Magisterio planteó al titular de la cartera el descontento que existe en la comunidad educativa por este posible regreso. Sin embargo, el propio Figueroa señaló que aún no hay fecha definida para la vuelta de los estudiantes a sus colegios.

Tras la reunión, el presidente del gremio, Mario Aguilar, aseguró que en mayo ya no existe la posibilidad de un regreso a clases. “El ministro nos informó que no hay fecha de retorno a las clases. Por lo tanto, nosotros entendemos que ya no es mayo la fecha, dijo el ministro que se trataría cuando estén las condiciones“, señaló.

Aguilar remarcó que “creemos que esas condiciones tienen que ser aquellas que aseguren y nos den seguridad y tranquilidad a todos los miembros de las comunidades escolares que no habrá riesgo de expansión del virus, contagio y riesgo a la salud”.

Será el propio Gobierno y el ministro de Educación quienes tendrán la última palabra para definir el posible y tan controvertido regreso a clases.