Anwar Farrán por coronavirus: No tuve síntomas, solo falta de olfato que noté cuando le puse ajo al bistec

El periodista de TVN, Anwar Farrán, conversó en ADN acerca de la experiencia de dar positivo por el coronavirus COVID-19, explicando que no tuvo prácticamente síntomas, “solo falta de olfato que noté cuando le puse ajo al bistec”, relató.

Es común entre varios contagiados por la enfermedad perder provisoriamente el sentido del olfato, y eso fue lo que alertó al profesional cuando llegó de un viaje del exterior.

“El paracetamol es lo único que puedo tomar”, relató Farrán explicando su preocupación de que aunque termine su periodo de cuarentena “uno eventualmente después sigue contagiando“.

Respecto a la ayuda de parte de sus colegas del canal público, el periodista contó que “me llaman, un whatsapp, me traen cosas y me la dejan en la puerta. Así estamos con las relaciones personales hoy en día”, explicando que de todas maneras es un alivio no haber contagiado a nadie.