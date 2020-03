Latam comunicó que cerca de diez mil pasajeros han sido repatriados

Durante esta jornada, la compañía aérea Latam informó que, desde el 19 de marzo, diez mil pasajeros han sido repatriados en 59 vuelos especiales.

Además, y a pesar de la reducción de operaciones, se han llevado a cabo 3.348 vuelos de itinerario normal transportando a 329.769 pasajeros.

Para este martes se contemplan al menos 15 nuevos vuelos especiales, entre los que se cuentan Cuzco-São Paulo, Punta Cana-São Paulo, Lima-São Paulo, Ciudad de México-Santiago entre otros.

Chilenos en el extranjero

Compleja es la situación de los chilenos que se encuentran en el extranjero debido a los nuevos cierres de fronteras y cuarentenas totales que han decretado los distintos países.

Este fue el caso de India durante esta jornada, donde cerca de 40 compatriotas se mantienen sin poder regresar a Chile. Jacques Degreen, joven que se encuentra en dicho país, acusó que no ha recibido respuestas o ayuda de las autoridades chilenas. “No hay transporte público, no tengo como moverme, y las fronteras en este estado están cerradas. He hablado con la embajada y no hay ninguna sugerencia, no hay mucho acompañamiento, ya que estoy con un grupo de europeos y la verdad es que tienen harto acompañamiento de la embajada. Ya les están dando permiso para cruzar las fronteras“, señaló.

Además, el canciller Teodoro Ribera, a través de su cuenta de Twitter, exigió a Aeroméxico, Copa y Avianca que den solución a los chilenos varados en centro y Latinoamérica agregando que los cielos de Chile están abiertos para sus aviones y que, si no quieren volar por ética o humanidad, deben devolver el dinero a los connacionales.