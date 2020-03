Presidente Piñera: “Más importante que el toque de queda, es establecer cuarentenas”

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, conversó este miércoles con diversos noticiarios acerca de las medidas que ha tomado el Gobierno en los últimos días en torno a la propagación del coronavirus Covid-19 en Chile. La más reciente y relevante es la declaración del Estado de Catástrofe, anunciado durante esta jornada.

Consultado por el periodista Iván Núñez de 24 Horas (TVN) sobre una presunta demora en la toma de estas medidas, el Mandatario sostuvo que “la crisis del coronavirus se originó en China el 15 de diciembre cuando se conoce el primer caso. El 3 de enero, pocos días después, tuvimos nuestra primera reunión de trabajo para prepararnos para esta crisis. El 8 de febrero decretamos alerta sanitaria”.

Agregó que “hemos ido tomando decisiones en base a la recomendación de la OMS, del comité de expertos, tomando la decisión necesaria en el momento adecuado y eso es lo que hemos hecho“. Un ejemplo muy utilizado en su diálogo con Núñez fue la suspensión de clases en los colegios del país, medida que Piñera no descartó prolongar para resguardar a la población.

Respecto de las críticas en torno a la gestión del Gobierno en el desarrollo de la emergencia, Piñera afirmó que “sé que hay muchos que están muy creativos y proponen todo tipo de medidas sin ningún análisis, algunas sin ningún fundamento y un Presidente tiene que hacer lo que es bueno para Chile, no lo que pide cualquier persona“.

También cuestionó el actuar de los municipios, a propósito del debate en torno a los centros comerciales, cuyo cierre ya fue decretado: “Si un alcalde cierra el mall de su comuna, ¿qué significa? Que la gente de esa comuna va a tener que irse a las otras comunas. Por lo tanto, trasladarse más, transporte público, aglomeraciones. Las decisiones hay que tomarlas pensadas y no improvisadas“.

En Meganoticias, Piñera apuntó a una de las medidas que tomó la Municipalidad de Recoleta, encabezada por Daniel Jadue, para enfrentar la emergencia. “He visto a un alcalde que está haciendo como agente comercial de un medicamento cubano que todos sabemos que no sirve para nada“, resaltó.

En ese sentido, el Mandatario llamó a Jadue a “que actúe con responsabilidad, que no engañe a los chilenos, que él sabe, o debiera saber, que ese medicamento cubano la Organización Mundial de la Salud ha dicho una y otra vez que no tiene ninguna prueba científica que sirva para esta ocasión“.

Las facultades del Estado de Catástrofe

El Presidente Piñera también fue consultado acerca del rol que tendrán las Fuerzas Armadas y de Orden en estas circunstancias. En ese punto, el Mandatario remarcó que “van a estar en una situación distinta a lo que ocurrió con el Estado de Emergencia del 18 de octubre, porque en ese momento el problema principal era el orden público. Ahora el problema principal es proteger la salud de los chilenos”.

En relación al contexto del estallido social y el orden público en medio de la emergencia sanitaria, Piñera hizo un llamado: “Espero que en esta oportunidad, y confío en los chilenos, que vamos a concentrar nuestro esfuerzo en la protección de la salud y por tanto los militares sí van a estar protegiendo los hospitales, todos los lugares donde haya atención de salud, toda la cadena logística que se requiere en materia de medicamentos y traslado de médicos, protegiendo a pacientes que tienen que ser trasladados, protegiendo las fronteras”.

Sobre el proceso constituyente, el Presidente señaló al noticiario conjunto de CNN Chile y Chilevisión que “nuestro país está preparado para enfrentar el peak a fines de abril, que coincide con el plebiscito que no es recomendable hacerlo ahora“. Por lo tanto, según el Mandatario, “no es prudente realizar el plebiscito en abril. Lo digo con todas sus letras“.

“Yo recomendaría no hacer ninguna elección antes de septiembre para dar espacio a que el coronavirus se haya normalizado, y no postergar ninguna elección más allá de diciembre de este año para no pasarlas al verano. Entre septiembre y diciembre, en mi opinión, deberíamos hacer el plebiscito, la elección de constituyentes y la de alcaldes y concejales”, aconsejó el Presidente en T13.

Sobre un eventual toque de queda para asegurar el resguardo de la población, Piñera explicó que “el Estado de Catástrofe que hemos decretado establece facultades especiales al Presidente y a los jefes de la defensa para establecer restricciones a la reunión y la movilización de las personas. Si fuera estrictamente necesario está contemplada la posibilidad del toque de queda. Pero creo que hoy día, lo más importante, más que el toque de queda, es establecer cuarentenas“.

En esa línea, Piñera subrayó que “vamos a tomar todas las medidas que estimemos necesarias para proteger la salud de los chilenos y especialmente la vida de los grupos de riesgo. No vamos a descartar ninguna, lo que sea necesario para proteger la salud de todos“.

El Mandatario remarcó que el Estado de Catástrofe le otorga facultades especiales para confiscar bienes y fijar precios, en relación a la manipulación de los valores de productos sanitarios como mascarillas y alcohol gel.

“Si tuviéramos acaparamiento de mascarillas, de medicamentos o de tests, por supuesto que se requisan para ponerlos al servicio de la causa principal, que es proteger la salud. Eso no significa que no se compense a aquellos sujetos que son afectados por estos requisamientos”, indicó Piñera. “Vamos a ser implacables y tenemos las facultades adicionales para perseguirlos y castigarlos porque lo que están haciendo es inmoral y es un atentado a la salud y la vida de todos los compatriotas“.

Comparación con otros países

El Presidente de la República dijo que hay ocho personas hospitalizadas en unidades intensivas o críticas, y una persona se encuentra en riesgo vital. Sobre la cantidad de casos registrados hasta la fecha, en comparación con otros países, Piñera subrayó que ha sido clave seguir las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Chile tomó una decisión, que no tomaron otros países de nuestro continente, que fue desde el primer día seguir la instrucción de la OMS que es aislar para evitar el contagio, testear para identificar a los que están enfermos, tratarlos para lograr que se mejoren y monitorear la evolución”, argumentó.

También aseguró que “Chile es probablemente el país que más ha testeado” y se refirió a la situación de otras naciones de la región: “No nos confundamos con las cifras que estamos viendo de otros países de América Latina, porque si un país no testea, no tiene enfermos, pero puede tener muchos muertos. Si uno testea poco, no detecta todos los enfermos. Entonces puede que haya dos países con el mismo número de enfermos, pero uno hace 3 mil tests al día y otro hace mil. Naturalmente que el segundo va a creer que tiene menos enfermos, porque no los ha logrado identificar”.

En el noticiario de CNN Chile y Chilevisión, Piñera comparó la situación del país con Italia: “En Italia tienen 3.500 muertos, en Chile, gracias a Dios y a las precauciones que hemos tomado, aún no tenemos ninguno. Por lo tanto, el caso de Italia será muy distinto a Chile y quiero darle tranquilidad a todos mis compatriotas de que Chile está mucho mejor preparado que lo que estaba Italia para enfrentar esa situación“.