Alcalde de Isla de Pascua sobre cuarentena: “Técnicamente podríamos atender a tres pacientes y eso sería todo”

Cuando las autoridades nacionales acaban de decretar catorce días de cuarentena para Isla de Pascua, su alcalde Pedro Edmunds aseguró que esta medida fue autoiniciada por los pascuenses el lunes. “Tomamos una decisión responsable y muy seria, por la que fui criticado, pero había que hacerlo porque somos una isla vulnerable”, aseguró el edil, en contacto con Ciudadano ADN.

“Me sorprende la instrucción de Mañalich, como siempre tardío”, expresó Edmunds sobre el decreto gubernamental. La autoridad local aseguró que “la cultura Rapa Nui es respetuosa de su gente mayor, y queremos cuidar a nuestros sabios”, siguió Edmunds, graficando la preocupación que el coronavirus despierta en la zona.

Ahora son cerca de 1.000 turistas quienes deberán evacuar la isla, quienes por el momento están siendo acogidos “sin costo” por los empresarios hoteleros de la zona. Para evacuarlos, se están tomando acciones “gracias a la buena voluntad de la empresa LATAM, a la que aprovecho de agradecer”. La aerolínea dispuso dos aviones para este efecto. El alcalde también expresó que “estoy tocando madera de que no tengo a nadie” portador de COVID-19 entre esos viajeros.

Medidas radicales que se justifican porque “nuestro sistema de salud es precario, por decir lo menos”. Según contó Edmunds, la isla cuenta con apenas dos sistemas de ventilación artificial y un avión ambulancia para trasladar pacientes graves al continente. “Técnicamente podríamos atender a tres pacientes y eso sería todo”.

A Edmunds le preocupan las consecuencias económicas que esta cuarentena traerá para la isla. “Somos una comunidad turística que vive con el turismo del Hemisferio Norte”, recordó. El edil, si bien cree que cuando el peak de la pandemia pase “vamos a poder levantar una banderita de ‘estamos todos sanos'”, también está consciente de que “va a venir una catástrofe económica incalculable. Los grandes empresarios tienen su colchoncito, pero el pequeño que tiene restaurante y vive de su trabajo, va a cerrar por varios meses”. Luego de esta crisis, adelanta, vendrá “un proceso de encantamiento al turista para que vuelva, de no menos de un año”, sumado a que “el hemisferio Norte está golpeado por la enfermedad y entrando a la pobreza virtual”.

Otro problema que se presenta con esta cuarentena es el flujo de insumos de los que la isla depende. La autoridad local aseguró que estos están “totalmente coordinados”: un vuelo de hoy llegará con carga perecible y mañana viernes también. Lo mismo ocurre con los elementos de sanitización, que están cubiertos “para más de un mes”. En lo cultural, Edmunds observa que la cuarentena “está golpeando la médula de la cultura Rapa Nui, que es una cultura de cariño, de besos, de toqueteos”.

Edmunds también fue crítico de las decisiones del gobierno central. “La pandemia se declaró hace muchos días atrás, que Chile se haya tomado su tiempo para tomar medidas estrictas, lo encuentro insólito. Aquí la decisión es ética y moral”, dijo, justificando su decisión de adelantar la cuarentena, que tiene como consecuencia paralela que los habitantes de Rapa Nui que están fuera de la isla no podrán retornar a ella. “Los que quieren ver a sus seres queridos, lo siento muchísimo pero tenemos que asumir la responsabilidad. Muchos de ellos no tienen dinero, por lo que los estamos ayudando. Me da pena, pero la decisión que tomamos fue seria”, finalizó Edmunds, esbozando que la cuarentena no sería levantada al menos en los próximos tres meses.