¿Qué es un Estado de Catástrofe? Experta lo explica: “Mucha gente le está bajando el perfil a la enfermedad”

Muchas dudas surgen ante la declaración de Estado de Catástrofe por parte del presidente Sebastián Piñera, como medida para enfrentar la pandemia del COVID-19. Para aclararlas, Ciudadano ADN contactó a la doctora en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Claudia Heiss.

En el Estado de Catástrofe se restringen las libertades de locomoción y reunión, “que es lo que más se busca hoy día”, con el fin de disminuir la curva de infección. Pero al limitar el derecho de propiedad, también podría implicar requisar bienes, dándole herramientas al poder público para controlar los precios de los bienes necesarios para higiene, una de las mayores controversias de los últimos días.

“Me parece que el gobierno, más que ser proactivo, ha reaccionado a las demandas de la ciudadanía”, comentó Heiss. En su opinión, limitar el movimiento a las personas hubiera sido mejor, ya que “mucha gente le está bajando el perfil” a la enfermedad, sin recordar que “el problema no es que uno se vaya a enfermar, La gente seguía llamando a marchas o yendo a los malls. Me parece que esto es lo correcto”.

Según la especialista, “estamos acostumbrados a enfrentar las restricciones a las libertades por parte de la autoridad con temor”, sin embargo, “hay cosas que no se pueden hacer con la iniciativa individual”. Pese a todo, llamó a la ciudadanía a “mantenerse vigilante para que esto no genere abusos”, como destinación de recursos públicos para contratar camas privadas, lo que estaría permitido con este estado excepcional. “Es importante que esta pandemia se enfrente con el criterio de poner el bien público por sobre el interés particular, que es algo que no hemos visto al inicio de esta pandemia”.

Para medidas más restrictivas, como requisar bienes, se requiere que el Gobierno tome la iniciativa. Tal como ocurrió en Francia, donde el gobierno de Emmanuel Macron estableció medidas en defensa de los trabajadores, forzando a los empleadores a dar “garantías para que las personas puedan sobrellevar de mejor manera esta situación”. Este tipo de decisiones, entre las que se incluiría decretar teletrabajo en los empleos que lo permitan, “dependen de la voluntad política”. Incluso, Heiss piensa que es posible que el Congreso sesione a distancia. “Es muy complejo, no se ha hecho nunca, pero este proceso que no sabemos cuánto va a durar no podemos sobrellevarlo sin trabajo legislativo”.

Al igual que en el Estado de Emergencia, en el Estado de Catástrofe se nombra a un Jefe de Zona militar a cargo de la seguridad pública, lo que para Heiss “debiera revisarse” para “estar en manos de gente experta en situaciones de calamidad pública y no de guerra, como la Onemi”. La experta recordó que lo que se pretende resolver con este estado excepcional es “una catástrofe que no es de índole bélica”. Mientras la Ley Orgánica que establece este estado es del año 1984, no se ha adecuado a las reformas que sufrieron los estados de excepción en 2005, que fueron muy profundas. “Muchas cosas que están en nuestra ley orgánica son inconstitucionales”.

Un Estado de Catástrofe, para la experta, no debería conducir a preocupación. “Creo que el pánico es más por la pandemia que por el estado de catástrofe”, comentó, agregando que fue “la reacción de la ciudadanía lo que llevó al Gobierno a tomar medidas más drásticas. Elios iban a un paso mucho más lento que los alcaldes, que mandaron a cerrar colegios y centros comerciales”. Una alarma por parte de la ciudadanía que “está preocupada con razón, porque hemos visto lo que ha pasado en otros países”.

Claudia Heiss también opinó sobre la eventual suspensión temporal del plebiscito constituyente, programado para el próximo 26 de abril, para lo que “ya hay un acuerdo político”, luego de que la UDI se mostrara reacia a postergarlo. Llevarlo a cabo “sería muy irresponsable por parte de la autoridad pública”, señaló la experta, aunque no olvidó la necesidad de “darle seguridad a la gente de que a esto no se le va a dar un uso político”. La postergación del plebiscito, explicó, requiere una nueva reforma constitucional, ya que lo que se aprobó el pasado noviembre tiene plazos establecidos, y el Congreso debe aprobar por dos tercios el cambio de fechas. “Yo creo que eso debiera ocurrir”.

La experta también adelantó que “va a venir una situación de contracción económica importante. Nadie lo va a pasar bien”. Por eso, recalcó la importancia de “estar unidos y no sacar beneficios individuales de la crisis”.