Académico de la Universidad de Chile y coronavirus en mascotas: “Podría quedar en el pelaje y contagiar a alguna persona”

La pandemia por coronavirus (Covid-19) sigue a paso firme en nuestro país, y el virus ya se identificó en más de 150 personas, según confirmó el Ministerio de Salud.

Si bien, el ser humano debe tener un autocuidado con su higiene, las mascotas y animales podrían ser transmisores del Covid-19.

El doctor Patricio Retamal, académico de la Unidad de Enfermedades Infecciosas de FAVET, afirmó que “aunque el virus esté relacionado con animales, no significa que nuestras mascotas puedan transmitirlos. Sin embargo, debemos tener cuidado porque el virus podría quedar en el pelaje y contagiar a alguna persona“.

Asimismo, Retamal destacó que “una persona que está contagiada de coronavirus debe lavar bien sus manos y usar mascarillas antes de tener contacto directo con sus mascotas para que estas no se contaminen con el virus en su cuerpo y puedan contagiar a terceros”.

Por otra parte, el académico reiteró que los animales no pueden trasmitir la enfermedad. “Perros y gatos no tendrían la capacidad de multiplicar el virus ni transmitirlos. Tampoco se han registrado casos en que presenten síntomas, por lo que una persona enferma o en cuarentena no tendría la necesidad de alejarse de sus animales”, reveló.

Por último, el colegiado aseguró que el murciélago chileno no representa riesgo de contaminación a personas, e instó a seguir las medidas protocolares que impuso el Ministerio de Salud.