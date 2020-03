Claudia Nogueira sobre movilización del 8M: “Está muy alejada de varias mujeres, una mayoría silenciosa creo yo”

Este domingo, Chile y el resto del mundo conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, instancia donde diversas convocatorias congregaron a mil de mujeres en el sector de Plaza Italia para luego marchar por la Alameda en dirección hacia la calle Echaúrren.

En ello, la diputada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Claudia Nogueira, estuvo invitada al programa “Mesa Central” de Canal 13 y comentó la conmemoración que se hace por estas horas en Santiago y regiones.

“Cuando aquí dice ‘ley de aborto o quemamos todos’, yo no necesito quemar nada, eso en mi no me representa. No me representa tampoco el amiga se liberal”, dijo sobre la movilización de este domingo.

En lo mismo, sostuvo que: “si me representa no más femicidios, no más impunidad, el dónde estaba ese Estado que no se preocupaba de mi en términos de darme herramientas para defenderme de casos de violencia intrafamiliar, eso si me representa”.

“Hay otras consignas tradicionales que están muy alejadas a las que varias mujeres, muchas silenciosas, ha estado excluida”, complementó la parlamentaria.