Pulso Ciudadano: 69,6% votará por cambiar la Constitución en plebiscito del 26 de abril

De acuerdo con la encuesta Pulso Ciudadano, de Activa Research, el 69,6% de los consultados votará por la opción Apruebo para cambiar la Constitución, en el plebiscito del próximo 26 de abril.

En tanto, 13,1% optará por la alternativa Rechazo y mantener la actual carta fundamental.

Un 9,5% declara que no irá a votar ese día y un 7,8% no sabe o no responde.

En relación a qué órgano debe redactar la nueva Constitución, un 51,2% votará por la convención constitucional (100% de los integrantes electos); mientras que un 24,2% votará por una Convención Mixta Constitucional (igual cantidad de miembros electos y parlamentarios actualmente en ejercicio).

Al preguntar sobre qué opción cree que ganará el Plebiscito para la nueva Constitución, un 71,1% piensa que lo hará el Apruebo, un 12,0% el rechazo y 16,9% no sabe.

Mientras que para la instancia que debe escribir la nueva constitución, un 50,5% cree que ganará la Convención Constitucional, y un 23,7% la Convención Mixta Constitucional.

En relación la intención de ir a votar en el plebiscito de entrada que se realizará en abril, un 72,3% está muy seguro/seguro de que sí irá a votar, y un 14,7% muy seguro/seguro de que no lo hará. Un 13,0%% no está seguro de si irá o no a votar ese día.