Regresó Pablo Longueira: “Hasta el 2003, todos los políticos chilenos eran corruptos”

Luego de varios meses sin aparecer públicamente, el exsenador UDI, Pablo Longueira, reapareció y lo hizo disparando duros dardos contra el mundo político. En lo que fue el juicio oral, el exparlamentario declaró en el Tercer Tribunal Oral en lo Penal, en el marco del caso Corpesca.

Sobre sus críticas al mundo político, Longueira sostuvo que: “las campañas presidenciales, las campañas parlamentarias, hasta el 2003, íntegramente eran (financiadas) con lo que hoy día se llaman las boletas ideológicamente falsas. O sea, podríamos decir que hasta ese año todos los políticos chilenos eran corruptos“, partió diciendo.

“Creo que es importante que alguien lo diga, como todos son tan cobardes y todos viven negando la realidad, todos tuvieron la misma práctica, ¿y qué es lo que ocurrió? Es que, lamentablemente, el periodo de financiamiento legal se estableció 60 días antes de la elección y ese fue el gran error”, agregó.

Sobre la financiación de campañas políticas, Longueira apuntó sus dardos en el sentido de que: “acepté esa candidatura el mismo día que partía el financiamiento, que fue 60 días, pero si usted mira para el tiempo atrás, todos los sectores políticos, la Presidenta Bachelet, el Presidente Piñera, Allamand, Laurence Golborne, Andrés Velasco, todos los candidatos presidenciales, llevaban meses desplegados ¿Y de adónde financiaban? Para qué son hipócritas, es un país de hipócritas, todos sabían cómo se financiaban: se pedían los recursos a la antigua”.

“Lo que pasa es que cuando los políticos se financiaban a través de las boletas nunca en Chile eso se consideró un delito; de qué nos sorprendemos si así operó la política chilena por décadas, entonces, lamentablemente, ya lo expliqué, existió, continuó, coexistió esta ley que fue mal formulada con esta forma de financiamiento a la política y creo que no hay ningún sector excluido, a pesar de que somos algunos los que estamos en el banquillo”, agregó el exparlamentario.

Longueira llegó al lugar para dar declaración a petición de la defensa del también exsenador Jaime Orpis: “es mucho mejor no estar aquí, interrumpí mis vacaciones y me llevaré un desagrado con la prensa, pero siento el deber de dar testimonio a un tipo excepcional, que lo ha pasado pésimo, que ha hecho cosas indebidas, pero yo sé que algo no ha hecho y es el cohecho”, sostuvo.

“Nunca fue reservado. Parte de los otros errores de la ley, ¡pero digamos la verdad! Entonces, en general, uno tenía conocimiento de los aportes que se hacían por la ley, no al 100% de lo que a lo mejor recibía, pero el que fuera la forma de otorgarlo era así, pero finalmente tenía un conocimiento, por lo tanto, como usted lo plantea, era tan público ese aporte por la ley que aunque no fuera por la ley”, complementó respecto al tema de los gastos reservados.