“Veníamos a hacer crecer a Coquimbo”: El duro presente del negocio familiar de Arturo Vidal en el norte

Los negocios parecen no ser el destino de Arturo Vidal. El volante de la Selección Chilena no lo pasa bien en sus finanzas, y el negocio familiar que lanzaron hace unos días en el norte, no está rindiendo frutos.

Así lo relataron familiares del mediocampista del Athletico Paranaense, quienes a inicios de mes inauguraron con bombos y platillos el “King Miami Outlet“, tienda que ofrece ropa traída desde Estados Unidos, enfocada en lo deportivo.

En conversación con Diario La Región, familiares del volante de La Roja aseguraron que “veníamos a hacer crecer a Coquimbo más de lo que ya es, pero nos hemos encontrado con la desilusión de una delincuencia desatada“, partieron indicando.

“Hemos recibido amenazas de muerte, ya estamos cansados y estamos pensando seriamente de cambiarnos de localidad si es que no se nos garantiza una mayor seguridad”, complementaron al citado medio.

Agregaron que “son los mismos tipos de siempre, como saben que no hay control, vienen y se burlan de nosotros, de nuestros guardias”, sostuvieron.

“Arturo está preocupado, está su familia de por medio, emocionalmente estamos mal, por eso se está planteando la posibilidad de irnos. Cuando nos vayamos y demos nuestras razones, no será muy bonito para Coquimbo”, complementó el encargado de la tienda, quien mantuvo en reserva su nombre.